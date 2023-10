Pour sa participation à l’élection présidentielle : le tribunal de Ziguinchor, dernière chance pour Ousmane Sonko

Ousmane Sonko garde toujours un espoir. Il a, encore, une dernière carte à jouer. Certes, la Cour suprême a rejeté, vendredi dernier, la requête introduite par ses avocats suite au refus de la Direction générale des élections de fournir les fiches de parrainages à son mandataire. Mais, cela ne signifie pas qu’il est complètement écarté de la course pour la présidentielle. En effet, tout dépend désormais, de la décision du Tribunal d’instance de Ziguinchor. Cette juridiction a été saisie par les confrères de Me Ciré Clédor Ly d’un recours pour l’annulation de la mesure de radiation de leur client, Ousmane Sonko.



En d’autres termes, le Tribunal de Ziguinchor reste le dernier espoir d’Ousmane Sonko pour participer à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Si cette juridiction donne raison aux conseils du pensionnaire de la prison de Sébikotane, il pourra engager la bataille pour les parrainages. Et sur ce point, ses avocats se disent confiants: «Nous avons la conviction que cette procédure va prospérer parce que les moyens que nous avons développés dans la forme sont très costauds, tout comme ceux évoqués au fond…», avait rassuré Me Djibo Diagne après le dépôt du recours.



En tout état de cause, cette juridiction dispose de 10 jours, après le dépôt du recours pour se prononcer. «D’ici à 10 jours, il doit y avoir une audience ici à Ziguinchor, au terme de laquelle le Tribunal prendra la solution qui convient». Donc, déposée le 4 octobre dernier, l’audience doit être convoquée en fin de semaine ou encore en début de semaine prochain.











































