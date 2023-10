Pour suivre à temps réel, les collectes et l’évolution du nombre de ses parrains : la nouvelle stratégie adoptée par Aida Mbodj

La présidente du parti de l’Alliance Nationale pour la Démocratie (AND/Saxal Liguey) faisait partie des leaders politiques qui ont été écartés, lors de la présidentielle de 2019 par le Conseil constitutionnel suite à une vérification de leur liste de parrainage. Et pour que pareille situation ne se reproduise pas pour ce scrutin prévu au mois de février, Aïda Mbodj a déjà pris les devants. Face à la presse, ce dimanche, l’ancienne ministre de la Femme sous le régime de Me Abdoulaye Abdoulaye Wade a révélé son dispositif important qui va lui permettre de suivre à temps réel, les collectes et l’évolution du nombre de ses signatures afin de valider sa candidature à l’élection présidentielle de février prochain. «Avec cet outil nous avons le contrôle de ce qui se passe dans ce parrainage. Nous avons ciblé 500 personnalités politiques de notre parti et qui sont supposées capables de collecter chacune au moins 100 parrains», a fait savoir l’ancienne parlementaire.



La Lionne du Baol déclare également qu’une notion de champion est instaurée pour offrir un challenge à ses représentants pour collecter un certain nombre de signatures. Pour ce faire, ajoute-t-elle, ceux qui auront réuni 100 parrains sous leur nom seront des champions, ceux qui auront réuni 200 des doubles champions. Ainsi de suite. «Nous étendons cette distinction à triple champion (600 signatures) ; super champion (1000 signatures) et Mentor (+1000)», dit-elle. Ce programme innovant et ambitieux nous permettra de suivre le nombre de parrains et d’animer notre parti lors de cette campagne présidentielle. On ne viendra pas vous dire que nous ne disposons pas du nombre requis de parrains par on ne sait quelle alchimie dont ils sont coutumiers», explique-t-il.

























































actusen