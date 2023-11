Pratiques mystiques : "Ce que Modou Lo avait décidé", Khadim Gadiaga révèle

"Modou Lô est exceptionnel. Il a travaillé la vivacité, la rapidité et la force. Ama Baldé a chuté non seulement par 4 appuis mais a aussi touché le sol avec sa poitrine. Xaragne Lô est une légende de l’arène. Il nous a tout donnés et vraiment nous sommes très heureux. Le monde entier nous donnait perdant ce soir mais grâce à Dieu et à tous les Parcellois la victoire est la nôtre. Modou Lô avait dit qu’il n’allait même pas user de pratiques mystiques contre Ama Baldé. C’est Serigne Ndiaye et Papiss Kharagne qui sont allés chercher les gris gris et autres. Modou Lô était sûr qu’il allait battre son adversaire même sans mystique."



































































igfm