Présidence - El Hadji Ibrahima Sall limogé

El Hadji Ibrahima Sall n’est plus le Président de la Commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics du Sénégal, au sein du Cabinet du Président de la République. Poste qu’il occupait depuis 2019.

Un limogeage qui intervient quelques jours après que le leader du Parti Demain La République (PDR) a fait sa déclaration de candidature pour la présidentielle.

L’économiste et ancien ministre a soutenu qu’ à l’aide de son programme de gouvernance, il veut «mettre fin à la confiscation de la démocratie [sénégalaise] par les partis politiques ».

« Aujourd’hui, la grande priorité nationale consiste à engager toutes les réformes nécessaires pour mettre fin à la confiscation de la démocratie par les partis politiques et imposer le ruissellement des richesses nationales sur les populations les plus démunies’’, a-t-il soutenu. «Mon programme donne deux solutions institutionnelles à ce problème : la création d’un Haut Conseil du contrôle citoyen et l’initiative de régionalisation intégrale du Sénégal’’, a ajouté l’ancien ministre du Plan. Il est d’avis que ‘’la défense de la démocratie est l’une des questions majeures de notre époque’’.

































































































































igfm