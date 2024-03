Président Bassirou Diomaye Faye : « Je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption… Je salue la posture du Président Macky Sall »

Le nouveau Président de la république du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s’est adressé aux Sénégalais pour la première fois ce lundi soir, suite à son élection comme le 5ème chef de l’État sénégalais, suite au scrutin du 24 mars.



« Je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption à toutes les échelles, à me consacrer pleinement à la refondation de nos institutions et au renforcement des fondements de notre vivre ensemble », a-t-il souligné.



Dans la foulée, le président Bassirou Diomaye Faye exprime son appréciation envers le Président Macky Sall pour avoir permis la tenue d'une élection libre. « Le Sénégal tiendra toujours son rang et restera le pays ami, un allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera, avec nous, dans une coopération vertueuse respectueuse et mutuellement productive. »



Parmi ces premiers chantiers, le 5ème président de la république du Sénégal a décliné les axes suivants : « Nous travaillerons de manière acharnée dans la réconciliation nationale et la reconstruction des bases de notre vivre ensemble, la refondation des institutions, l'allégement sensible du coût de la vie, les concertations nationales inclusives sectorielles sur l'évaluation et la relance des politiques publiques. »



L'autre aspect important de son discours est aussi son intention de veiller à la préservation de l'unité nationale. « Cette élection est survenue dans un contexte marqué par une crise préélectorale qui aura coûté des vies, qui aura fait de nombreux blessés et qui aurait vu de nombreux patriotes emprisonnés. Nous entendons tourner cette page pour réconcilier les cœurs, réconcilier les Sénégalais et nous mettre ensemble au travail qui devra marquer et réaliser l'espoir suscité par mon élection et le projet que je porte. »



dakaractu