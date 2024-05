Traînée en justice par l’homme d’affaires Abdoulaye Thiam: la gambienne Aisha Fatty finalement arrêtée et acheminée à Dakar

Suite à la plainte de l’homme d’affaires Abdoulaye Thiam, formulée le 19 juin 2023, la gambienne du nom de Aisha Fatty, après les instructions données par les autorités compétentes, a été arrêtée ce samedi au niveau de la frontière de Karang lorsqu’elle tentait de regagner le Sénégal. Aisha Fatty a été acheminée à la division de la cybercriminalité. Elle est poursuivie pour « chantage et tentative d’extorsion de fonds » et devra être présentée ce lundi, au procureur.







L’information faisait l’actualité en Gambie depuis près de 2 ans. Après avoir porte plainte en Gambie comme au Sénégal, Abdoulaye Thiam attend que justice soit faite sur la motivation de sa première plainte. En effet, Aisha Fatty était poursuivie pour escroquerie. Abdoulaye Thiam l’accusait de lui avoir volé de l’argent d’un montant de plus de 2 millions de dollars. D’ailleurs, un mandat d’arrêt avait été lancé par le tribunal de grande instance de Banjul et une ordonnance pour bloquer ses comptes afin de pouvoir s’expliquer sur les accusations contre elle.







Cependant, la gambienne Aisha Fatty a préféré se compliquer la tâche. En effet, elle s’ouvre une brèche de menaces. Comme l’explique l’homme d’affaires sénégalais dans sa deuxième plainte : « entre le 18 et le 19 février 2022, la nommée Aisha avait menacé de diffuser ses photos pour porter à son honneur et à sa dignité ». Même des appels le menaçant, Abdoulaye Thiam dit, dans sa plainte en avoir reçu.







Aisha Fatty, une fille très célèbre en Gambie semble bénéficier d’un soutien d’une personnalité influente, notamment, l’ambassadrice en Afrique du Sud qui aurait émis un appel pour une intervention. Le fils de celle-ci serait un connaissance de la dame poursuivie pour escroquerie. Toutefois, son arrestation va certainement connaître des rebondissements que nous auront à suivre dans cette affaire.



































































dakaractu