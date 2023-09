Présidentielle 2024: Boun Abdallah Dionne se lance dans la course

Le feuilleton de la candidature de Benno Bokk Yaakaar est loin de dérouler son dernier épisode. Après Mamadou Boye Diao, ex-directeur général de la Caisse des dépôts et des Consignations (CDC), qui a formellement annoncé sa candidature, le silence lourd d’incertitudes du président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et de l’ex-ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, arrive l’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.



D’après nos sources, l’ancien PM de Macky Sall est bel et bien sur la ligne de départ de la présidentielle de 2024. Il refuse donc de se ranger derrière l’actuel PM Amadou Bâ, désigné pour porter la bannière de Benno Bokk Yaakaar, samedi dernier. Juste après avoir porté son choix sur Amadou Bâ, Macky Sall a reçu, mercredi dernier l’ancien PM Dionne. Une audience chaleureuse et cordiale, selon une source proche de Mahammed Boun Abdallah Dionne, au cours de laquelle l’hôte du chef de l’Etat aurait fait part de ses réserves sur le processus ayant abouti au choix du candidat de BBY pour 2024.



Ses réserves se sont, vraisemblablement, raffermies au point de conduire à la candidature de l’ancien PM. Il faut donc s’y faire, Mahammed Boun Abdallah Dionne est candidat. Il va croiser le fer avec un candidat tout aussi futur ancien PM de Macky Sall. Si Mahammed Boun Abdallah Dionne n’a pas encore officialisé sa candidature, ce n’est juste, confie nos sources, qu’une question de timing. Dionne devrait, précise-t-on, se rendre à Touba et dans certains foyers religieux, avant de lâcher la bombe. Sans base politique et le statut de maire comme nombre de candidats déçus de BBY, l’ancien Premier ministre est arrivé à la surprise générale dans le des onze personnalités convoitant la candidature de BBY.



Pour trouver une explication à sa témérité, il faut forcément plonger dans le pedigree qu’il s’est fait ces dernières en quelque 18 ans auprès de Macky Sall. Un compagnonnage fortement menacé par la montée des ambitions. Ministre chargé du Plan Sénégal Emergent (PSE), Premier ministre de juillet 2014 en avril 2019, Mahammed Dionne a conduit avec succès, en juillet 2017, la liste de BBY aux Législatives qui a rafle 125 députés sur 165. En 2019, il est à la tête du Pôle Programme au sein du directoire de campagne du Président Macky Sall. Son équipe élabore le programme « Liggeeyal ëllëk » ou « Le Rendez-vous avec l'Avenir » composé de 5 nouvelles initiatives présidentielles, 3 programmes sectoriels à l'échelle nationale et 5 accès universels. Macky Sall est brillamment réélu, mais supprime en mai 2019 le poste de Premier ministre. Mahammed Dionne est nommé ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République, jusqu’à son départ.



D'après Point Actu, sa candidature est-elle une menace pour Amadou Bâ, plan A de Macky Sall ? On le craint dans le cercle autour du chef de l’Etat. D’autant que, selon certaines sources, Boun Dionne est en train de travailler à réunir les frustrés que sont Abdoulaye Daouda Diallo, Aly Ngouille Ndiaye et à greffer au groupe l’ancien ministre Birima Mangara, candidat, lui aussi à la présidentielle. Un beau monde qui fait croire que l’ancien PM est le plan B de Macky Sall. « En fait, l’essentiel, pour Macky Sall est de gagner », commente ce cacique de BBY. « On gagne ou on gagne ! », lâche-t-il pour reprendre la formule du leader du Front populaire