Présidentielle 2024 : Emile Bakhoum cojer France se range derrière Amadou Ba et appelle à l’unité

Le Président Macky SALL, conformément au mandat qu'il a reçu de la coalition BENNO Bokk Yaakaar à la suite de sa décision historique de ne pas briguer un second quinquennat, vient de désigner Monsieur Amadou BA, actuel Premier Ministre, comme candidat de notre coalition à l'élection présidentielle de février 2024.L’ancien responsable de cojer France soutient totalement le choix du Président Macky Sall.



Ce choix emporte ma totale adhésion !



« Je tenais à rendre encore un vibrant hommage au Président Macky SALL pour sa décision historique et à le féliciter pour son choix de raison, lucide, éclairé et pertinent en vue d'une victoire éclatante et d'une poursuite assurée de la mise en œuvre du PSE » a-t-il annoncé sur sa page facebook, juste après la réunion des leaders de BBY.



C'est le lieu de féliciter Monsieur Amadou BA pour le choix porté sur sa personne et lui souhaiter bonne chance et plein succès !



Emile Bakhoum lance un appel solennel à l'unité et à la mobilisation de tous les camarades et sympathisants de la coalition autour de notre candidat pour une victoire dès le premier tour le soir du 25 février 2024.

Par DDD