Présidentielle 2024: Macky Sall démarre sa campagne au mois de novembre

« Le Chef de l’Etat a (…) demandé au Premier Ministre (…) de bien préparer les tournées économiques, les Conseils présidentiels et Conseils des ministres délocalisés dans les régions de Kédougou, Kaolack, Kaffrine et Fatick programmés au mois de novembre 2023 », indique le communiqué du conseil des ministres du mercredi 18 octobre.





Macky Sall va donc battre campagne au centre du pays, en faveur de son candidat Amadou Ba. Il faut sans doute s’attendre à ce que ces soi-disant tournées économiques, conseils des ministres décentralisés et autres conseils présidentiels soient élargis à d’autres régions du pays. C’est ainsi l’occasion pour lui de faire le tour du Sénégal, tenant son candidat à la main.

Depuis son arrivée au pouvoir, Macky Sall ne cesse de multiplier les ‘’tournées économiques’’ et autres prétextes de mobilisation à la veille d’élection. L’opposition, la société civile et même les médias ont toujours dénoncé des campagnes déguisées. Mais le régime de Benno est resté sourd.

Le problème est qu’au moment où il s’octroie ce privilège, ainsi que son candidat de Pm qui multiplie les déplacements pour lancer un projet ici, présider une finale là, l’opposition est empêchée de tenir des activités qui drainent des masses.

Malick Gackou et Bougane Guèye Dany en ont été victimes, bloqués qu’ils sont par la gendarmerie dans différentes localités, au moment où le pouvoir déroule. Les manifestations sont interdites jusque dans des lieux privés comme le siège d’un parti. On a même vu une conférence de presse des députés de l’opposition empêchée par les forces de l’ordre qui ont barricadé le siège du Pur où était prévue la rencontre avec les médias.







































































dakarmatin