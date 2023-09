Présidentielle 2024 : ce qui se trame entre Boun Dionne ET Aly Ngouille Ndiaye

La cassure semble nette entre le chef de l’Etat et son ancien Premier ministre. Boun Abdallah n’entend pas se ranger derrière Amadou Ba. Il ne serait pas obsédé par l’idée d’être candidat. Bés bi a appris que des tractations sont déjà ouvertes entre Ali Ngouille Ndiaye et Boun Dionne. Et qui pourraient s’étendre à Abdoulaye Daouda Diallo. Une sorte de trio contre Amadou Ba se trame.





Boun Abdallah ne va pas soutenir Amadou Ba. Là au moins c’est clair, comme les « réserves » qu’il a émises à l’endroit du président Macky Sall, lors de leur rencontre, mercredi. Et l’ancien Premier ministre est comme prêt à affronter le candidat de Bby. Au téléphone de E-Media, il fait un « compte rendu » de l’audience très surveillée. « L’audience s’est déroulée dans une atmosphère amicale et cordiale mais franche. Je lui ai renouvelé mon engagement qui transcende le contexte politique du moment. Je lui ai aussi exprimé toutes mes réserves par rapport au choix qui a été fait quant à la candidature de Benno aux élections présidentielles du 25 février 2024. J’aviserai prochainement et partagerai ma décision avec le peuple sénégalais ». Un proche à lui est allé plus loin : « Il sera candidat ou bien dans une alliance outre que celle de Benno ». Parce que, de sources bien informées, le natif de Gossas a échangé, peu après l’audience avec le chef de l’Etat, avec quelques-uns de ses proches pour commencer à peaufiner une stratégie. Mais surtout préparer une « sortie bruyante », selon des indiscrétions, dans les prochains jours.



Un trio Boun, Ali et ADD se trame

Mais, Bés bi a appris qu’à défaut d’une candidature de Dionne, qui « peut être bloquée par le parrainage », il est « probable » qu’il soit dans une coalition. Les noms de Ali Ngouille Ndiaye et Abdoulaye Daouda Diallo reviennent fréquemment dans les discussions. Une source est formelle : « Les trois s’entendent bien et ont en commun de ne pas accepter Amadou Ba. Oui, il y a des tractations dans le sens d’une grande coalition à trois. Je ne dis pas que sera facile pour y parvenir, mais c’est une éventualité ». Toutefois, admet la même source, « un duo Boun-Aly est plus probable ».



« Je ne démens rien, je ne confirme rien »

Du côté du ministre de l’Agriculture démissionnaire, aucune confirmation sur des discussions avec Boun Dionne. « C’est vous qui me l’apprenez. Je ne démens rien, je ne confirme rien. Nous travaillons », souffle un proche du maire de Linguère. Un éclat de rires en conclusion. Dans une de ses éditions, Bés bi révélait d’ailleurs qu’un chef religieux très influent a demandé aux deux personnalités de travailler ensemble.



Malick SY