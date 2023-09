Présidentielle annulée au Gabon : les candidats réclament leur 10millions de caution

Ils étaient au total 14 candidats sur les 19 qui se sont présentés ce mercredi 27 septembre 2023 au palais Rénovation lors d’une rencontre avec le président de la transition.

En effet, ces derniers ont discuté avec le président de la transition sur leur contribution dans le processus de transition notamment sur le partage d’expérience dans le domaine politique « en vue d’accompagner efficacement la transition », apprend-on à travers le communiqué de la présidence.

Outre leur soutien au président de la transition, ces 14 candidats présents au palais du Renouveau ont également réclamé leur caution de candidature et la levée du couvre- feu pour la bonne marche de l’économie gabonaise.

Le président de la transition après les avoir écouté les a « rassuré que des solutions à leurs préoccupations seront apportées», rapporte le communiqué présidentiel. Rappelons qu’ils sont au total 19 candidats et seul 14 ont répondu présent. Parmi les absents on note l’ex président Ali Bongo qui, malgré sa liberté ne s’est pas présenté. On note également l’absence de Mike Steeve Dave Jocktane et Thérence Gnembou Moutsona tous les deux incarcérés.