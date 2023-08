Présidentielle au Gabon: couvre-feu instauré et internet coupé (ministre de la Communication)

Le gouvernement du Gabon a annoncé un couvre-feu et suspendre l'accès à internet samedi soir à la fermeture des bureaux de vote pour la présidentielle et les législatives afin de «parer à la propagation d'appels à la violence». En vue d'éviter «la propagation d'appels à la violence [...] et des fausses informations», «le gouvernement a pris la décision de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'accès à l'internet sur toute l'étendue du territoire. Un couvre-feu sur l'ensemble du territoire est décrété et sera appliqué dès ce dimanche 27 août. Il sera de vigueur tous les jours, à partir de 19h, jusqu'à 6h», a déclaré Rodrigue Mboumba Bissawou, le ministre de la Communication, à la chaîne de télévision publique.























































rfi