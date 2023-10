Présidentielle au SÉNÉGAL- L'identité du candidat du PUR dévoilée !

Sauf revirement, le Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) aura un représentant sur la ligne de départ de la décisive Présidentielle de Février prochain.



"Comme candidat, le PUR a finalement choisi le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement au Cameroun, Aliou Mamadou Dia" fait savoir une source de dakarposte.



M. Dia, fonctionnaire international, a également été durant quatre ans le représentant résident du PNUD Togo.



Aussi, assure t'il, aussi les fonctions de Coordonnateur résident par intérim du système des Nations Unies.



Pour rappel, le Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) est un parti politique sénégalais fondé le 3 février 1998 par Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy, chef religieux et guide des Moustarchidines, une branche rigoriste de la confrérie des Tidianes du Sénégal. Les couleurs du parti sont le vert et le blanc.