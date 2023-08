Présidentielle de Février 2024 "À 200 jours, je ne vois personne gagner dès le 1er tour"

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 10 Août 2023 à 18:32

Nous avons rencontré Dr Cheikh Omar Diallo, spécialiste de la communication et de la stratégie politique, afin de discuter des perspectives de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Homme de réseaux, conseiller de l'ombre des dirigeants et des leaders de la sous-région, il a eu le privilège de recevoir les poids lourds politiques qui comptent au Sénégal dans ses bureaux à l'École d'Art Oratoire et de Leadership (EAO). Docteur en Sciences politiques et juridiques, auteur de plusieurs publications scientifiques et intellectuelles, il nous a répondu à sa manière, pleine de malice, de courtoisie et d'esprit de discernement.