Prime : Macky Sall décaisse 200 millions FCFA pour les Lions malentendants

Le président Macky Sall a décaissé, lundi au Palais de la République, une prime de 200 millions de francs CFA, pour les Lions malentendants et la délégation officielle, qui ont terminé à la troisième place lors de la Coupe du monde disputée en Malaisie entre septembre et octobre 2023.



"Je suis heureux de vous recevoir avec votre encadrement après votre brillant parcours. C’est une première dans l’histoire de notre football. Vous avez confirmé votre sacre de septembre 2021 au Kenya (Coupe d'Afrique). Je tenais à vous exprimer toute ma joie et celle de la nation. Le "Dem ba Diekh" est le mot d’ordre de guerre de toutes nos sélections. Vous avez défendu avec bravoure les couleurs nationales. Vous bous avez offert cette belle médaille de bronze. Au regard de votre persévérance dans l’effort, cette médaille vaut son pesant d’or. Je n’oublie pas le parcours de lions parabasket (vice-champions d'Afrique)."



5 millions à chaque membre, la FSF rajoute 2



"Je salue également Edmon Sanka qui a remporté une médaille de bronze. Le handicap est une condition mais pas une un handicap. J’ai établi une carte pour les personnes vivantes avec un handicap pour qu’elles puissent s’épanouir dans la vie. Je vous adresse mes chaleureuses félicitations. Une prime de 5 millions à tous les membres de l’équipe et la délégation officielle", a déclaré le Président Macky Sall, lors de la cérémonie de réception des Lions malentendants. Et d'ajouter : "Le président de la FSF (Fédération sénégalaise de football) va ajouter 2 millions pour la délégation".



A noter que la délégation officielle est composée de 40 membres. Ce qui fait un total de 200 millions de francs CFA.

















































































































igfm