Prison de Sébikhotane : Le nouvel acte juridique posé par Ousmane Sonko

Selon Le Journal, dans la lettre intitulée «acte de non acquiescement» au jugement rendue le ter juin dans l'affaire Adji Sarr, le leader de Pastef écrit : «Monsieur le greffier en chef, d'administrateur des greffes, j'ai été jugé et condamné par la Chambre criminelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, le ter juin 2023 (jugement numéro 67 statuant en audience spéciale ). J'ai été arrêté le vendredi 28 juillet à mon domicile et écroué à la maison de correction de Sébikotane le 31 juillet 2023 ».



Il ajoute : «J'ai donc l'avantage, depuis cette maison de correction, de vous informer de ma décision et ma volonté de non acquiescement au jugement susvisé, pour transcription dans les registres du greffe ; ce qui entraîne d'office son anéantissement, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi 2016.30 du 8 novembre 2016 ».













































































































