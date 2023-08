Procédure enclenchée contre Sonko : L'annonce des avocats de l'Etat!

Un collectif des avocats de l’Etat du Sénégal a fait face à la presse ce lundi. Me Elhadj Diouf et Cie ont annoncé que par lettre datant du 7 août dernier, l’agent judiciaire de l’Etat a informé le Juge d’instruction de sa constitution de partie civile dans les procédures ouvertes contre Ousmane Sonko, Juan Branco et d’éventuelles complices ou co-auteurs.



«Un pool d’avocats, chargé de défendre l’Etat du Sénégal, a également été mis sur pied pour se constituer dans ces procédures et dans toutes autres, concernant les dégradations les pertes et les préjudicies infligées à l’Etat du Sénégal dans ces contextes», a annoncé Ndeye Anta Mbaye.





Les conseils de l’Etat, qui déclarent qu’ils contribueront sans complaisance à la manifestation de la vérité, indiquent que l’Etat «entend se défendre devant toutes les juridictions pour obtenir réparation des dommages et préjudices découlant de ces infractions et permettre la défense de toute victime de ces exactions et actes terroristes.» Ci-dessous sa communication.



































































igfm