Projet gazier GTA : « une étape décisive vers la prospérité partagée » entre le Sénégal et la Mauritanie

Ce projet d’envergure, fruit d’une coopération bilatérale exemplaire, marque l’entrée du Sénégal et de la Mauritanie dans le cercle restreint des pays exportateurs de gaz naturel liquéfié (GNL).

Pour le président Faye, GTA constitue « une étape décisive vers la prospérité partagée, la transformation économique durable et la souveraineté énergétique » des deux nations.



La mise en production du gisement devrait renforcer la sécurité énergétique de la région et générer d’importantes retombées économiques, consolidant ainsi un partenariat stratégique entre Dakar et Nouakchott.









































