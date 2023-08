Promiscuité, bâtiment délabré, sans juge d’instruction, ni greffier… : le tribunal de grande instance de Matam manque de tout

Au tribunal de grande instance de Matam, les magistrats ne savent plus à quel saint se fier. En effet, informe ‘’SourceA’’ dans sa livraison de ce lundi, en plus d’être dans un bâtiment qui menace ruine, les juges travaillent dans une promiscuité délirante, au moment où le Cabinet d’instruction est bloqué avec l’affectation du magistrat-instructeur en février dernier et l’absence d’un greffier d’instruction.





Et comme si cela ne suffisait pas, ajoute le journal, Me Ngagne Demba Touré étant en exil, le seul greffier qui devait le seconder est dépourvu d’expérience, puisqu’il vient fraîchement de l’Ecole. «Il y a des détenus qui sont placés en détention, mais depuis lors il n’y a aucune audition au fond puisque le juge qui y assure un peu l’intérim n’est pas officiellement nommé juge d’instruction par arrêté ministériel», confie un avocat dans les colonnes du journal.