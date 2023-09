Propos “blasphématoire” de Ahmeth Cissé : L’association « Wattu sunu Pass Pass » invite le procureur à s’auto-saisir

« Au moment où le Sénégal et le monde entier pleurent les victimes du séisme qui a secoué le Maroc et ses voisins, le Sieur Ahmeth Cissé comme à son habitude vient de se signaler en des propos malveillants, arrogants, inappropriés et incorrects à l'endroit du Seigneur de l'Univers. Jamais de mémoire de sénégalais on n'avait encore vu des attaques aussi frontales envers le Maître des mondes ; notre Créateur. Les Sénégalais en sont restés bouche bée et abattus tellement ces propos sont surprenants et inattendus. Ahmeth Cissé vient de toucher la Sacralité même qui fonde la foi des musulmans, chrétiens et juifs.



La désinvolture avec laquelle il a tenté d'infantiliser notre Créateur prouve que Ahmeth Cissé est un danger pour les communautés monothéistes qui ont Allah, notre créateur, en commun. Le cœur des Sénégalais saigne.



Celui à qui le Sénégal a offert l'hospitalité avant de l'adopter se retourne ses habitants pour piétiner leur foi. Ahmeth Cissé n'est pas à son coup d'essai. Ses nombreuses sorties faites d'écarts de langage, de désinvoltures et surtout d'impolitesse ont fini de nous convaincre qu'il est un danger pour notre pays.



Malheureusement des médias peu soucieux de la paix sociale servent de support médiatique à Ahmeth Cissé quand il insulte nos croyances. La recherche du gain et des audiences ne saurait primer sur la raison et la foi de millions de sénégalais. Or tendre le micro à Ahmeth Cissé dans ces conditions relève d'un choix déraisonné.



C'est le lieu d'appeler tout un chacun à la raison et à la responsabilité en refusant d'être la caisse de résonance des propos blasphématoires de Ahmeth Cissé. C'est pourquoi nous interpellons les autorités de ce pays au premier chef Mr le Procureur de la République pour qu'il s'auto-saisisse du cas Ahmeth Cissé. Nous appelons les autorités étatiques, religieuses et coutumières à faire valoir leur autorité en la matière pour que plus jamais pareille offense ne se reproduise. Nous en appelons aussi aux autorités de la société civile de s'impliquer pour une solution définitive aux attaques et écarts de langage pouvant mettre en danger la stabilité de notre pays.



Il y va de la paix sociale de notre chère nation. »

























































