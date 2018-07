Qu’est-il arrivé à Melania Trump après sa poignée de main avec Poutine? (images)

Les internautes ont prêté une grande attention à l'expression du visage de l'épouse du Président américain, Melania Trump, après sa rencontre avec le Président russe Vladimir Poutine à Helsinki. Sur cette vidéo diffusée sur le Net, on voit Melania Trump sourire et serrer la main de Poutine. Une seconde après, elle regarde la caméra, et son expression change radicalement. Les utilisateurs de Twitter ont suggéré que la raison de ce changement était «l'horreur».

«On dirait qu'elle a regardé le mal dans les yeux», a écrit l'un des utilisateurs.

«À cause de son regard, je frisonne», confesse un autre.

Il y a ceux qui ont vu dans le visage de la première dame le scénario d'un thriller:

«Regardez le visage de Melania après avoir serré la main de Poutine. J'ai vu ce regard avant l'investiture de Trump quand elle était terrifiée par Trump. Maintenant, elle a peur de Poutine parce qu'elle sait qu'il tient sa vie et celle de sa famille entre ses mains».



Certains ont quand même supposé que Mme Trump était choquée par la poignée de main musclée du Président russe:

«Elle n'a pas l'habitude de tenir une main plus grosse qu'une cuillère à dessert!»

Le premier sommet entre le Président russe et son homologue américain a eu lieu le 16 juillet à Helsinki. Les deux chefs d'État se sont d'abord entretenus en tête-à-tête pendant plus de deux heures. Ensuite, les délégations en composition élargie ont pris un déjeuner avant de répondre ensuite aux questions des journalistes. Au terme de la rencontre les parties se sont déclarées intéressées à améliorer les relations entre les deux pays.