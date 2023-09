Qualifications CAN 2023 : trois nouveaux qualifiés attendus, ce jeudi

Cinq matchs comptant pour la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 (13 janvier-11 février 2024) sont à suivre ce jeudi 7 septembre. Et trois nouveaux qualifiés seront connus notamment dans les groupes E et F et Tanzanie ou Ouganda dans le groupe F).



Le programme de jeudi (Horaires GMT) :



16h, Angola-Madagascar (Groupe E), Lubango

16h, Ghana- Centrafrique (Groupe E), Kumasi

19h, Niger-Ouganda (Groupe F), Marrakech (Maroc)

19h, Tunisie-Botswana (Groupe J), Radès

19h, Algérie- Tanzanie (Groupe F), Annaba