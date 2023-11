Qualifications africaines de la Coupe du monde de la Fifa 2026: La Rts obtient les droits de diffusion

Le communiqué officiel établit que la RTS a acquis les droits exclusifs pour diffuser le tirage au sort, ainsi que les droits d’exploitation digitale, sur les réseaux sociaux et à la radio.



La RTS s’engage à diffuser en direct tous les matches ainsi que des résumés. Les extraits des matches auront une durée illimitée, et la diffusion sera strictement limitée au territoire du Sénégal pour une distribution gratuite uniquement.



Ainsi, la direction de la RTS souligne son engagement envers cette restriction, que ce soit à la télévision, sur son site internet, son application ou sur les réseaux sociaux.



La RTS donne rendez-vous à son public pour partager ces grands moments et célébrer le football mondial à travers ses diverses plateformes de diffusion.

































































Leral