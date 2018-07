Quand Marième Faye Sall joue de la Kora pour...

Acueillant, chaleureux et hospitalier, le Sénégal, Finistère de l’Afrique, a su conserver une de ses valeurs essentielles :toujours prêts à faire découvrir aux visiteurs, les richesses de leur pays, les sénégalais aiment partager leur traditions et leurs cultures. Le couple Présidentiel Chinois et son épouse ne diront pas le contraire.



Hôtes de marque du "pays de la Téranga", le président chinois Xi Jinping et sa dame ont été reçus avec tous les honneurs ce week- end au Palais Présidentiel. L'homme fort de la Chine s'est entretenu avec le Président Macky Sall avant d'assister à la signature d'importants contrats commerciaux et d'être l'hôte -au même titre titre que sa suite- d'un fastueux dîner d'Etat.



Mais, cette image assez insolite de la Première Dame du Sénégal n'a pas échappé aux radars fureteurs de dakarposte. Qui l'aurait cru? Mme Marième Faye Sall joue de la Kora? Incroyable, mais l'image est assez révélatrice. Comme vous la voyez, la bonne dame dévoile une autre facette d'elle.



Nous avons pu glaner qu'à l'image des "pros", elle a joué assise, l’instrument devant elle, le manche bien en face, à hauteur des yeux. Mme Sall a empoigné les "bulkalamo" des deux mains et a bien joué avec les doigts (pouces et index) des deux côtés du chevalet, comme pour une harpe.



Si certains pensent que Mme la Première Dame était comme à l'accoutumée aux petits soins, c'est à dire qu'elle a voulu juste faire plaisir à son hôte de marque, en l'occurrence l'épouse de Xi Jinping, d'autres croient savoir qu'elle chercherait à ce que Peng Liyuan (femme du Pr Chinois) lance la goualante, autrement dit dévoile dévoile ses talents de chanteuse. Pour ceux qui l'ignorent, l'épouse de Xi Jinping est une diva populaire en Chine.



Peng Liyuan, belle femme de 50 ans révolus, a, semble t'il bien apprécié. En atteste son sourire radieux.Mme Jinping pouvait bien gratifier "le pays de la Téranga" de ses mélodies sirupeuses ou de ses fameux tubes folkloriques aux paroles détournées qui ont longtemps glorifié le Parti communiste. La prochaine fois sera, peut -être, la bonne ?