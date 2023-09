Quand Yoro Dia tirait à bout portant sur le Pr: "Macky Sall est hanté par Abdoulaye Wade"

"C’est freudien et psychologique parce que Macky Sall est hanté par Abdoulaye Wade. Il ne peut pas dire : "Je suis élu pour faire un Etat de droit". Ce n’est pas de l’ambition. Et puis, quoi qu’on dise, quand même, le Sénégal à un Etat légal. Macky Sall ne peut pas nous faire perdre 5 ans sur les questions d’Etat de droit. Au contraire, il a été élu pour régler la question économique et qui dit question économique, pense aux infrastructures. Donc, pour moi, le pari perdu de Macky Sall, c’est de vouloir coûte au coûte enlever Abdoulaye Wade de l’histoire du Sénégal. Quand il dit : « Je n’ai pas été élu pour faire des routes», mais il s’adresse directement à Wade. Wade, quand même, est le Président du Sénégal qui a laissé sa marque, sa trace dans le béton. C’est-à-dire d’ici 50 ans, personne ne pourra l’enlever de notre histoire sur le plan des infrastructures et même sur le plan politique. Abdoulaye Wade a fait 27 ans d’opposition. Et pendant toute cette période, la vie politique tournait autour de lui. Quand il est devenu Président, c’était aussi le cas. Et depuis qu’il est parti, on a l’impression qu’il y a un grand vide. Macky Sall ne doit pas être obsédé par le spectre de Abdoulaye Wade. Il a dirigé le pays pendant 12 ans. Il a eu de l’ambition pour le pays et doit aussi définir une nouvelle frontière. Même si Abdoulaye Wade a mis l’Etat à terre, il a construit des édifices, ce que Diouf n’a pas fait en 20 ans. Il a transformé le visage de Dakar. Macky Sall doit avoir l’ambition de transformer l’intérieur du Pays : la Casamance, Tambacounda, Sédhiou, etc ", a analysé Yoro Dia dans un entretien accordé à nos confrères du Quotidien.































