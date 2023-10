Un gouvernement de 39 ministres a été formé, mercredi dernier. Invité des rédactions du groupe Emedia dans son rendez-vous du vendredi dédié aux candidats déclarés à l’élection présidentielle de février 2024, Dr El Hadji Ibrahima Mbow, président de l’Union citoyenne Bunt-bi a félicité les ministres, mais il n’a aucun espoir qu’ils feront quelque chose. « Je salue le fait qu’il n’y a pas de ministre candidat à l’élection présidentielle. Parce qu’il y’a d’autres priorités dans un pays pauvre, endetté. Par contre, un Premier ministre candidat, ce n’est pas beau à voir dans une démocratie. Il y’aura forcément une rupture d’égalité par rapport aux autres candidats. On ne sait pas si c’est le Premier ministre qui sera en campagne ou le candidat. La preuve ? Il utilise les moyens de l’Etat, la sécurité de l’Etat, les véhicules de l’Etat pour faire des tournées », déplore-t-il.



À la question de savoir est-ce que Amadou Ba est le meilleur profil pour être candidat de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakar, il a rétorqué : « Quelqu’un qui a été ministre de l’Économie et des Finances et qui a eu des résultats médiocres sur le plan économique comment il peut être une bon président ? Ce régime est là depuis 11 ans et ce n’est pas en 5 mois qu’il va régler le problème des sénégalais. Très honnêtement, il y’a un échec dans le secteur de l’éducation, le chômage est là, les coupures d’eau, la santé, l’université, etc. La vérité c’est que ce sont eux-mêmes qui constatent leur échec. Moi je pense que c’est un gouvernement de survie ».



Toutefois, il reconnaît que ce gouvernement a fait quelque chose. « Le pont de Foundiougne c’est très bien, le Ter aussi sauf que ça coûte cher et ils pouvaient privilégier la mobilité vers le Mali et d’autres régions, il y’a des succès dans l’administration, le sport et la culture. Mais globalement, le succès est très relatif », a-t-il ajouté. Avant de proposer : « la solution c’est de quitter Dakar et de créer des métropoles dans les régions. Redécouper le Sénégal en cinq mégas régions. Cela nous permettra de gagner un espace de travail pour les jeunes, un espace de création et beaucoup d’activité ».

































