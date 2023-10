REMANIEMENT - Les ministres qui n'ont pas été reconduits !

Sophie Gladima, qui était au département du Pétrole et des Énergies, a perdu son portefeuille qui est revenu à Antoine Félixe Diome, l'ex-ministre de l'Intérieur.



Idem pour Oulimata Sarr qui était jusqu’ici ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération. Elle a été remplacée par Doudou Kâ qui fut aux Transports aériens.



Abdou Latif Coulibaly, qui était ministre, secrétaire général du Gouvernement, ne siègera pas en conseil des ministres. Il a été sorti du gouvernement.



Pour rappel, Aly Ngouille Ndiaye, candidat déclaré à la présidentielle, a démissionné de son poste de ministre de l’Agriculture. Il est remplacé par Samba Ndiobène Kâ.



Yankhoba Diattara et Aly Saleh Diop avaient, eux, rendu leur portefeuille depuis plusieurs mois, suite au choix de leur chef de parti, d’être candidat à la prochaine présidentielle.