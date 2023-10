REMANIEMENT MINISTERIEL: Macky publie sa liste ce jeudi 12 octobre

Remaniement ministériel : sujet est quasi omniprésent ! Annoncée à plusieurs reprises puis reporté, la dissolution du gouvernement intervenue vendredi dernier devrait être suivie de la mise en place d’une nouvelle équipe, quelques heures plus tard. Mais, même s’il a reconduit le Premier ministre à son poste, le chef de l’Etat tarde encore a signé le décret portant composition du gouvernement.



Un retard diversement interprété par les observateurs et qui, selon les dernières informations à la disposition de Rewmi, serait dû à « un agenda relativement chargé » du président de la République. Si chargé à empêcher la signature d’un décret ? En tout cas, la tenue à Dakar de la conférence annuelle du «Grand Challenges» qui a également enregistré la présence du président Comorien, Azali Asoumani, par ailleurs président en exercice de l’Union africaine a été un bon «prétexte».

Mais, aujourd’hui qu’il ne tient plus, Macky Sall serait décidé à mettre fin au suspense.



La liste des nouveaux membres du gouvernement devrait ainsi être connue «au plus tard jeudi». Selon les mêmes sources, «il ne reste que quelques réglages et, de nombreux départs seront enregistrés».