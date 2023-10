ROBERT BEUGRÉ MAMBÉ, QUI EST LE NOUVEAU PREMIER MINISTRE DE CÔTE D’IVOIRE

Jusque-là ministre gouverneur du District Autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, 71 ans, est député-maire de la commune de Songon.



Candidat de la liste du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) , il a été élu maire de Songon, lors des élections municipales du samedi 02 septembre 2023.





Ancien président de la Commission électorale indépendante (CEI), il était devenu « l’homme à abattre » pour le camp du chef de l’ancien chef de l’État ivoirien Laurent GBAGBO qui l’accusation d’avoir “tenté d’inscrire frauduleusement quelque 429 000 personnes sur la liste électorale”.



Il devient l’un des plus fidèles collaborateurs du président Alassane Ouattara quand ce dernier accède au pouvoir en 2011. Beugré Mambé est alors désigné Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, poste qu’il occupe depuis 2011, avant d’être nommé plus tard, ministre gouverneur de cette collectivité territoriale.





Dans la foulée, le désormais Premier ministre a piloté de main de maître, les 8e jeux de la Francophonie organisés à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire.



Marié et père de 4 enfants, il est né le 1er janvier 1952 à Abiaté (Dabou). titulaire d’un diplôme européen de 3ème cycle.































