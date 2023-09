RUMEURS DE COUP D'ÉTAT AU CONGO-BRAZZAVILLE : CE QU'IL EN EST

La rumeur, alimentée par des informations non vérifiées circulant sur les réseaux sociaux, a été formellement démentie par les autorités congolaises.



Démenti formel



Dans un tweet publié ce dimanche après midi, Thierry Moungalla, ministre congolais de la Communication et des médias et porte-parole du gouvernement, a dénoncé des informations fantaisistes et appelé l'opinion publique congolaise au calme.



" Des informations fantaisistes évoquent des événements graves qui seraient en cours à Brazaville. Le Gouvernement dément ces fake news. Nous rassurons l’opinion sur le calme qui règne et invitons les populations à vaquer sereinement à leurs activités", a tweeté l'officiel congolais.



Ces informations sont également démenties par des médias congolais et par certaines sources jointes cet après-midi à brazaville.



« Par cette publication, nous venons démentir toutes fausses informations en rapport avec le Congo », poste un média congolais en réponse à ces allégations de Coup d’Etat. Ces rumeurs de coup d'Etat interveiennent alors que le président Denis Sassou N’guessan, s'est envolé pour New-York où il prendra part à la 78ᵉ Assemblée Générale des Nations Unies.



Sassou N'guesso bien arrivée à New York



« C’est ce dimanche 17 septembre 2023, que je suis arrivé à New-York, où je participerai à la 78ᵉ Assemblée Générale des Nations Unies. », a tweeté le président congolais peu après son arrivée au pays de l’oncle Sam.



Le chef de l'État congolais indique qu'il envisage mettre à profit sa présence à cette assemblée générale des Nations-Unies. Pour lui, cette présence en terre New Yorkaise ne se limitera pas à la seule participation du Congo à l'Assemblée Générale





Il servira également à renforcer les relations bilatérales avec d'autres pays et à promouvoir le sommet des trois bassins forestiers tropicaux qui se tiendra à Brazzaville le mois prochain. Ce sommet revêt une importance particulière pour la République du Congo, qui abrite une part significative de la forêt équatoriale du bassin du Congo, un écosystème vital pour la planète.



























































