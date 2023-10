Radiation de Sonko, dissolution de Pastef...: le juge de la Cour de la Cedeao met en délibéré le 06 novembre

Le juge de la Cour de justice de la Cedeao met en délibéré le 06 novembre pour traiter des questions de la Constitution des avocats Me Juan Branco et Said Larifou, entre autres…

Il indique les derniers documents ont été reversés au dossier par les Requérants hier lundi. Et ils doivent être traduits en anglais et portugais pour permettre une meilleure compréhension aux membres de ladite Cour.





























































































































PressAfrik