Radiation des listes électorales : Ousmane Sonko fixé sur son sort, ce mardi par la Cour de justice de la Cedeao

La Cour de Justice de la Cedeao va statuer en procédure d’urgence ce mardi 31 octobre sur la radiation du député Ousmane Sonko et la dissolution de son parti Pastef. Une annonce faite par l’un de ses avocats Me Ciré Clédor Ly. A rappeler que les avocats du maire de Ziguinchor avaient déposé des requêtes auprès de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) pour suspendre la dissolution du parti Pastef, rétablir les droits politiques de la formation et de son candidat Sonko.













































































































