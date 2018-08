Ramos annonce sa retraite? « Dans 4 ans, je vous laisse le brassard »

Sergio Ramos a commenté sur une publication de Lucas Vázquez et a indiqué une possible date pour sa retraite du Real Madrid. Entrant dans le jeu de plaisanterie de son ami, il a révélé ce qui pourrait être la date de sa retraite.

Lucas Vázquez a publié une photo du match amical face à la Juventus où il a joué quelques minutes le rôle de capitaine, ce qui lui a permis de s’attirer les blagues du vestiaire.

« Encore quatre ans et je vous laisse le brassard (Nacho, Carva…) » a laissé entendre le défenseur central ‘merengue’. Une déclaration qui pourrait bien venir sceller le futur du capitaine du Real Madrid, déjà âgé de 32 ans.