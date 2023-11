Rapatriement des sénégalais d’Espagne : le premier vol est arrivé à Dakar

L’Espagne a affrété un premier avion pour expulser une trentaine de migrants originaires du Sénégal, entrés de manière irrégulière dans le pays. Selon le quotidien espagnol El Pais, qui cite des sources judiciaires et policières, ce vol charter constitue la première expulsion d’un groupe de migrants de l’Espagne vers le Sénégal.



Si ces retours forcés rentrent dans le cadre d’un accord entre Dakar et Madrid, qui autorise le retour au Sénégal de tous les migrants arrivés illégalement sur le territoire espagnol qui ne se trouvent pas dans une situation particulièrement vulnérable, enfants, personnes âgées, malades, ou dont la situation ne justifie pas l’asile, l’Espagne annonce d’autres vols qui vont succéder au premier déjà arrivé à Dakar.



Pour rappel, les Canaries, situées au large du Maroc, sont confrontées à une hausse spectaculaire des arrivées cette année. Depuis janvier, plus de 30 000 exilés ont débarqué dans l’archipel, contre environ 15 000 pour l’ensemble de l’année 2022 sur tout le territoire espagnol, selon les chiffres de l’Organisation internationale des migrations (OIM). D’après des sources policières d’El Pais, près de 60% des arrivées aux Canaries en 2023 concernaient des Sénégalais.

































































dakarmatin