Rappel à Dieu du Pr Tall établi au Burkina

NÉCROLOGIE



Nous avons le regret de vous annoncer le décès du Professeur El Hadj François Rene Housseini TALL du Burkina Faso.



Un très grand Maître de la Pédiatrie africaine qui a fait sa formation de Pédiatrie à l'UCAD.



Il était humble, pieux, généreux et d'un leadership incontesté.



Il a formé plusieurs générations de Pédiatres et d'agrégés.



Ami intime de notre Maitre Professeur Guélaye Sall, il était très attaché à notre pays le Sénegal(que la Paix y règne) qui a vu naître sa belle-fille Anna Thiam Professeur agrégée en cardiologie.



Nous présentons nos condoléances à nos frères et soeurs du Pays frère, le Burkina Faso, a toutes la pédiatrie africaine, a son fils Professeur Mohamed Tall notre bien-aimé, au Pr Ousmane Ndiaye notre maître.



Que le seigneur SWT l'accueille dans son paradis Firdaws.