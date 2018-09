Real Madrid – Mercato : Zinédine Zidane va bientôt reprendre du service

Dimanche, Zinédine Zidane (46 ans) assistait à Arnedo au match que disputait Elyaz, son plus jeune fils (12 ans), avec les minimes du Real, dirigés par Xabi Alonso et a évoqué son avenir.

C’est une petite phrase lancée alors que passait une caméra de la télévision publique espagnole qui a mis le feu de l’autre côté des Pyrénées.



Interrogé sur son avenir, l’ancien entraîneur des Merengue Zinédine Zidane (janvier 2016-juin 2018) a déclaré : « Sûrement que je vais bientôt entraîner parce c’est ce que j’aime et ce que j’ai fait toute ma vie». Le terrain semble déjà manquer au Français qui a remporté trois Ligues des champions en deux ans et demi avec la Maison Blanche.

Depuis quelques semaines, Zidane est envoyé à Manchester United en remplacement de José Mourinho. Après la phrase de ZZ lâchée ce week-end, la rumeur va forcément se renforcer.



JP