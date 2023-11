Rebondissement dans l’affaire du Litige Foncier de Mbeye : le Maire de Bambilor Ndiagne Diop et son adjoint Assane Mbeye arrêtés par la DSCOS, puis libérés .

La nouvelle est tombée comme un couperet cet après midi . Le Maire Ndiagne Diop et son adjoint ont été arrêtés après une convocation à la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol de Rufisque . D’après certaines indiscrétions , ils ont été interpellés dans le cadre d’une affaire foncière concernant le TF N 1975 de Rufisque, appartenant à l’Etat du Sénégal dont le sieur Serigne Sonhibou Seck est devenu propriétaire après un bail datant de 2016 .



Ces 22 ha très litigieux dont le sieur Seck était accusé de spoliation par les populations du Village de Mbeye . Mais comme l’avait révélé Dakaractu, ce faux litige foncier s'avère être en vérité un scandale. En effet les investigations ont révélé que c’est l’adjoint au maire de Bambilor, Hassane Mbeye , natif dudit village, celui-là même qui menait la fronde des populations qui était le véritable mis en cause dans cette affaire .



D’après une source proche du dossier , c’est le maire Ndiagne Diop lui même qui a donné les autorisations pour les lotissements dans ce site litigieux . Pour rappel Abdoulaye Ndiaye, le chef du village de Mbèye, avait précédemment été arrêté dans le cadre de cette enquête, mais avait ensuite été libéré. Il est désormais convoqué de nouveau, lundi prochain.

Mais aux dernières nouvelles le maire et son adjoint ont été libérés, mais reste à la disposition de la justice.

dakaractu