Réciprocité des visas : l’UE répond à Ousmane Sonko

Le Sénégal réfléchit à rétablir l’obligation de visa pour les citoyens des pays qui en imposent un aux ressortissants sénégalais.



Dans un entretien accordé au journal Le Soleil, Jean-Marc Pisani, ambassadeur de l’Union européenne (UE) au Sénégal, est revenu sur l’état de la coopération entre l’UE et le Sénégal, tout en abordant la question sensible des visas, très présente dans le débat public.En réaction à l’annonce du Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait déclaré vouloir appliquer la réciprocité des visas, l’interlocuteur du quotidien d’information a indiqué que cette problématique est bien prise en compte au niveau européen : «C’est un sujet que nous prenons sérieusement au niveau européen.»Pisani a tenu à nuancer certaines perceptions jugées négatives en avançant des chiffres concrets :



« Entre 2008 et 2023, le nombre de Sénégalais bénéficiant d’un titre de séjour dans l’espace européen est passé de 150 000 à plus de 300 000. »Il ajoute : «Pour les visas de court séjour (visas Schengen), le nombre de visas accordés a doublé entre 2021 et 2023.»Concernant le coût du visa Schengen, l’ambassadeur a précisé qu’il est fixé par le Code des visas et «moins élevé que celui de nombreux pays hors espace Schengen». Il a aussi évoqué les intermédiaires non officiels qui peuvent fausser la perception des frais :







«Cette perception d’un coût élevé peut être liée à l’intervention d’intermédiaires non-officiels, communément appelés officines, qui n’ont aucun rôle dans la procédure.»Enfin, l’ambassadeur a réaffirmé l’engagement de l’UE à travailler avec les autorités sénégalaises pour rendre les procédures plus transparentes et accessibles :«Notre volonté est, bien sûr, de rendre la situation la plus transparente et fluide possible, au bénéfice de tous.»





















































rewmi