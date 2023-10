À la Cour suprême, l’audience vient de prendre fin. Le juge n’a finalement pas donné gain de cause à Ousmane Sonko, qui voulait que la juridiction rejette la décision de la Direction générale des élections (Dge) de lui refuser les fiches de parrainage. «Le juge des référés-libertés vient de rendre sa décision. Qui a surpris tout le monde. Et je pense même que la décision a surpris l’Etat du Sénégal», a lâché Me Ciré Clédor Ly, avocat de Sonko, au terme de l’audience.

























































































































