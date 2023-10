Recours de Sonko à la Cedeao : L'affaire mise en délibéré au 6 novembre prochain

À la Cour de Justice de la Cedeao, l’audience sur les recours déposés par Ousmane Sonko s’est ouverte ce mardi. Mais, L’Etat du Sénégal a demandé un renvoi que n’ont pas du tout accepté les avocats de Ousmane Sonko.



«Nous vous demandons de rejeter la demande de renvoi et de retenir l’affaire», avait répliqué Me Ciré Clédor Ly durant l’audience. Puis, les conseils de l’Etat aussi ont demandé au Juge de ne pas permettre à Juan Branco de plaider, de même que Said larifou, puisque leur «constitution est irrégulière». Ce qu’a rejeté l’avocat Franco-espagnole.



Le Juge, qui a entendu toutes les parties, a décidé de mettre l’affaire en délibéré pour le 6 novembre prochain. Car, dit-il, il lui faudra vérifier la question de la Constitution de Juan Branco et de Said Larifou et vérifier les documents produits.



Le juge a aussi déclaré que le panel est composé de différentes langues, et les juges portugais n'ont reçu les documents que dans la matinée de ce mardi. «Ces documents n’ont pas encore été traduits en portugais», dit-il. «Sur ces raisons la Cour met en délibéré au 6 novembre», a décidé le magistrat.







































































































iGFM