Réforme de l’article 319 : Thierno Alassane SALL explique son refus de voter le texte du gouvernement

Le député Thierno Alassane SALL a déclaré qu’il ne soutiendrait pas le projet de loi visant à réformer l’article 319. Durant son discours à l’Assemblée nationale ce mercredi, lors de la session plénière, il a vivement dénoncé la majorité, qu’il reproche d’être incohérente entre ses engagements et ses actions.



Il soutient que les dirigeants en place ont fréquemment promis de criminaliser l’homosexualité et d’abolir le franc CFA, mais ils ne semblent pas pleinement engagés à tenir ces promesses aujourd’hui. « Vous nous avez vendu des concepts, mais vous manquez de courage », a-t-il déclaré.



Selon Thierno Alassane SALL, la réforme suggérée ne fait que modifier un article déjà en place, alors que les actuels détenteurs du pouvoir accusaient précédemment les gouvernements antérieurs de favoriser l’homosexualité. Il considère que cette position révèle un écart manifeste entre les propos d’opposition et l’exécution des responsabilités.



« Le meilleur ennemi du populisme, c’est l’exercice du pouvoir », a-t-il affirmé, critiquant ce qu’il perçoit comme une loi « d’hypocrisie » et « une tromperie ». Il critique donc une méthode qu’il considère comme étant simplement superficielle plutôt que basée sur une structure.



Le député a aussi mentionné la visite de Jean-Luc MELENCHON au Sénégal, exprimant sa surprise de voir certains dirigeants applaudir quand le Premier ministre Ousmane SONKO déclarait que l’homosexualité était « tolérée » dans la société sénégalaise.



À l’issue de son discours, Thierno Alassane SALL a fermement défendu sa position : il refuse d’appuyer un projet de loi qu’il considère comme inadéquat et totalement en désaccord avec les promesses radicales faites aux Sénégalais pendant la campagne.















































Walf