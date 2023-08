Région de Thiès: Le gouverneur interdit la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs de zéro heure à 5 heures.

Dans un communiqué lu à Dakaractu, le gouverneur de la région de Thiès a décidé d'interdire la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs sur toute l'étendue du territoire de la région de Thiès, de zéro heure à 5 heures du matin, à compter du vendredi 4 août jusqu'au lundi 4 septembre 2023.Une décision prise pour des raisons de sécurité routière, compte tenu des accidents de la route et des cas d'agressions dont les auteurs se servent souvent de motocyclettes ou de cyclomoteurs pour effectuer leurs sales besognes.Le gouverneur Alioune Badara Mbengue de préciser toutefois que " les motocyclettes et cyclomoteurs des personnels de la santé et des forces de défense et de sécurité ne sont pas concernés par les dispositions du présent arrêté". Et en plus, " en cas de force majeure, une dérogation peut être accordée par les préfets de département"...