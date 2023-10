Remaniement : Macky "taclé" par un de ses ex ministres

Ce samedi, le Sénégal s’est réveillé sans gouvernements. Le président de la République Macky Sall a mis fin aux fonctions du premier ministre ainsi que des ministres. Ce qui a fait réagit un de ses anciens ministres qui 'a pas du tout été tendre avec lui et son défunt gouvernement.



«Le manageur général de l’écurie Bby (Benno Bok Yakaar) a dissout son gouvernement», lui a ancé Mary Teuw Niane, qui fut son ministre de l’Enseignement supérieur. Pour ce dernier, «Ce fut le gouvernement de la vie chère, des émeutes sanglantes, des jeunes qui se noient dans l’Atlantique, des libertés assassinées et du désespoir».



Des mots, qui font allusion à la vague, sans précédent, de jeunes qui prennent les voies de l'immigration clandestine par la mer, ou même par la nouvelle trouvaille du côté de Nicaragua. Mary Teuw Niane fait aussi allusion aux morts qui ont ponctué les manifestations et la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires qui asphyxient les populations.











































































































































igfm