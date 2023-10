Remaniement du gouvernement : la grosse annonce de Macky Sall en Conseil des ministres

Le Président Macky Sall a annoncé en Conseil des ministres, ce mercredi, qu’il procédera au remaniement du gouvernement «d’ici à la fin de la semaine». D’après Libération, qui donne la nouvelle, le chef de l’État a remercié «tous les ministres» et prévenu qu’il y aura «des changements en profondeur».



Le journal souligne que Macky Sall a justifié le retard dans le remaniement qu’il voulait effectuer «plus tôt». Il a déclaré avoir dû revoir ses plans initiaux pour «faire face à certains événements». Sans plus de précisions.



Toutefois, le poste le plus scruté en vue de la réorganisation de l’attelage gouvernemental sera sans doute celui de Premier ministre. Amadou Ba restera-t-il, ou pas, chef du gouvernement avec sa désignation pour porter les couleurs de Bennoo Bokk Yaakaar à la prochaine présidentielle ?



Réponse, bientôt.



































































seneweb