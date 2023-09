Renouvellement des organismes internes du Pds : Me Abdoulaye Wade engage la grande offensive

Dans un communiqué reçu à ”SourceA”, la cellule de communication du Parti démocratique sénégalais partage les instructions données par le Secrétaire général national du PDS, Me Abdoulaye Wade. Dans le fond, l’ancien président de la République demande à tous ses militants de continuer à se mobiliser afin de procéder au montage de toutes les structures du parti conformément aux dispositions de la circulaire numéro 002/SGN/PDS/ du 10 août 2023 dans lequel il félicite et remercie tous les militantes et militants, les responsables, les mouvements de soutien et les sympathisants du parti ainsi que les membres de la Commission Nationale de Vente des cartes et de renouvellement des structures pour leur engagement.





Selon la note, il a également instruit la commission nationale de vider avec diligence et dans la plus grande équité tous les recours soumis. D’ailleurs, afin de parachever le travail de renouvellement, Me Wade a décidé de renouveler les organismes internes du parti. Et conformément aux statuts et règlement intérieur du parti, il a en créé de nouveaux qui seront montés dans toutes les 59 fédérations. « L’installation de ces organes internes constitue la dernière étape du processus de renouvellement des structures du Parti », signale le secrétaire général national du PDS.



Listant en outre les nouvelles organismes internes du parti, il cite la fédération des femmes, les CLF après montage des CLC pour les jeunesses, la fédération des anciens, les antennes départementales des cadres, la fédération des cellules d’entreprises qui regroupe les marchands ambulants, les menuisiers, les tailleurs, les coiffeurs, les éleveurs, les agriculteurs. Il y a aussi la fédération des Enseignants, la fédération des Arabisants, la fédération des acteurs culturels, la fédération des sportifs et la fédération des transporteurs qui doivent aussi être formées.











































































