Réouverture de l’Ucad : les deux nouvelles décisions prises par le conseil académique

Malgré la forte pression exercée par le Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur (Saes) et les étudiants qui réclament une reprise en présentiel, l’Université Cheikh Anta Diop va continuer à fonctionner en distanciel. En tout cas, c’est la décision prise par le conseil académique de ce temple du savoir à l’issue de sa réunion tenue ce mercredi 8 novembre 2023 sous la présidence du Recteur, professeur Amadou Aly Mbaye. «Examinant le point relatif au calendrier universitaire et après avoir pris connaissance du rapport du comité de sécurité, le conseil académique a pris les décisions suivantes : la finalisation des activités pédagogiques de l’année 2022-2023 en distanciel avec l’accompagnement du Rectorat. La poursuite des travaux du comité de sécurité élargi aux fins de propositions d’un rapport sur les scénarii de reprise en présentiel en tenant compte de l’évolution de l’environnement sécuritaire, au plus tard le 30 novembre 2023», informe le communiqué rendu public.















































