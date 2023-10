[Reportage] Eaux stagnantes, routes impraticables, cadre de vie en lambeaux : Quand la Médina devient invivable

Des eaux usées qui stagnent sur les routes accompagnées d’une odeur nauséabonde, voilà le décor qu’offre désormais la Médina. Un quartier jadis prestigieux et qui a vu naître bon nombre de personnalités se meurt de sa mauvaise gestion devenant ainsi méconnaissable.



Résidents et commerçants qui côtoient désespérément ces eaux tirent la sonnette d’alarme et pointent du doigt l’inertie de la municipalité face à ce gros problème d’assainissement.



Une situation qui visiblement dépasse les compétences des autorités locales.







































































