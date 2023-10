Retrait des listes de Parrainage- Sonko suspendu à la décision de la Cour d'Appel de Ziguinchor

Rédigé par Dakarposte le Mardi 17 Octobre 2023 à 10:59

L’opposant Ousmane Sonko reste pour l’instant hors course pour la prochaine présidentielle. Et pour cause, souligne Bés Bi dans son édition de ce mardi 17 octobre, la décision définitive du président du Tribunal d’instance de Ziguinchor, Sabassy Faye, ordonnant sa réintégration dans les listes électorales après sa radiation, n’est pas disponible.