Rufisque: La chute de 3 escrocs dont une dame, qui pompaient des comptes Orange Money

Le commissariat central de Rufisque a démantelé un gang qui escroquait des gérants des points de transfert d'argent Orange Money. Selon des sources de Seneweb, les hommes du commissaire M.Lamarana Diallo ont fait tomber deux hommes et une dame.



Il s'agit du cerveau présumé, A.C alias Junior (électricien en caméra) , C.S.C alias Kheuss et de la dame M.R.D (serveuse dans une restaurant de la place). Le trio incriminé a été déféré au tribunal pour association de malfaiteurs, escroquerie, tentative d'escroquerie et complicité, d'après des sources de Seneweb proches du parquet.



Comment la bande d'escrocs est tombée dans la nasse de la police ?



Tout a commencé lorsqu'une dame et la Direction de la Sonatel ont déposé respectivement une plainte sur la table du chef de service du commissariat central de Rufisque. Il ressort des déclarations qu'un gang simulait des retraits d'argent pour vider des comptes Orange Money ou emporter l'argent des gérants.



Le modus operandi consistait à dépêcher un membre du réseau au niveau d'un Point Orange Money pour effectuer un dépôt ou un retrait d'une modique somme. Le but de cette opération est d'obtenir le numéro du Point Orange Money mais également lorsque le gérant lui remet le téléphone du Point, d'enregistrer son numéro comme un contact en mettant comme nom Orange Money.





Quelque temps après, l'escroc va se présenter à nouveau dans le point Orange Money pour effectuer un retrait d'une grosse somme d'argent en prenant le soin de faire croire à l'agent que son camarade va valider après la transaction.



L'escroc envoie un faux message de validation au gérant qui va lui remettre l'argent après avoir vu la fausse notification avec nom de l'expéditeur (Orange Money).



C'est avec cette démarche délictuelle que la serveuse d'un restaurant et ses compères ont dépouillé une gérante d'un multi-services.





En effet , la dame M.R.D s'est rendue dans un point de transfert d'argent pour simuler un retrait de 75.000 f cfa. L'arnaqueuse a appelé son acolyte A.C pour lui demander de valider. Ce dernier a envoyé un faux message à la gérante.



La victime a constaté plus tard que sa dernière opération de retrait n'avait pas été validée et elle avait déjà remis l'argent à sa cliente.





















































































seneweb