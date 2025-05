Russie : 13e Conférence internationale sur la sécurité

En marge du sommet, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, a eu des entretiens bilatéraux avec le président des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Akbar Ahmadian, et le ministre de la sécurité de l'État nord-coréen, Ri Chang-dae.



Lors de sa rencontre avec M. Ahmadian, M. Shoigu a exprimé l'espoir que l'Iran ratifie bientôt un accord de partenariat stratégique avec la Russie.



Il a également fait l'éloge des relations entre la Russie et la Corée du Nord "dans une situation internationale complexe".



Le sommet sur la sécurité, qui se tient du 27 au 29 mai, rassemble 126 délégations de 104 pays membres des BRICS, de l'OCS, de l'ANASE, de la CEI, de la Ligue des États arabes, de l'Union africaine, de l'OTSC et d'autres organisations internationales.













































